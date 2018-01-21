Американский посол окунулся в прорубь, чтобы лучше понять Россию

21 Янв. 2018 2018-01-21T14:22:27+03:00

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В годовщину инаугурации Дональда Трампа, когда по вине демократов (требовали включить в бюджет меры по иммиграции) работу правительства из-за прекращения финансирования пришлось приостановить, посол США в России Джон Хантсман решил ненадолго переключиться с политической повестки на духовно-культурную. В воскресенье дипломат со своими родными и коллегами приехал в знаменитый Воскресенский Новоиерусалимский монастырь.

Американский посол окунулся в прорубь, чтобы лучше понять РоссиюФото: Евгения ГУСЕВА

Обитель была основана Патриархом Никоном в 1656 году, решившего воссоздать под Москвой образ Святой Земли. Река Истра здесь символизирует Иордан, а сам монастырь встречает паломников во всем великолепии. В 1919 году он был закрыт большевиками, а в 1941-Воскресенский собор взорвали немцы. Реставрационные работы шли десятилетиями, и последние завершились в 2016 году.

Посол даже валенки купилФото: Евгения ГУСЕВА

Приехал Хантсман не просто на экскурсию - американец-мормон захотел больше узнать о духовных традициях православных, только что отметивших Крещение Господне. Осмотревший монастырь гость оказался не только любознательным, но и смелым - взял и окунулся в в купель на берегу Истры. Для этого специально даже валенки купил.

Правда, с погодой ему немножко повезло - крещенские морозы в столице чуть спали, ветер тоже утих, но снег валил все сильнее. Но все равно за посла здесь очень переживали, мало ли как с непривычки отреагирует организм. На берегу дежурили сотрудники МЧС России.

Американец-мормон захотел больше узнать о духовных традициях православных, только что отметивших Крещение ГосподнеФото: Евгения ГУСЕВА

Хантсман в синем халате и валенках на глазах у продрогшей толпы подошел к воде и мужественно трижды окунулся. "Молодец!" - кричали ему по-русски. Супруга Мэри-Кей с приемной дочерью из Китая ждали его с термосом. Посол к ужасу батюшек не убежал сразу в палатку, а ждал, пока окунутся другие его сотрудники.

- Спасибо за такое уникальное мероприятие. Мы этого никогда не забудем. Мой муж очень ждал этого события. Он любит приключения и был готов окунуться. Я родом из солнечной Флориды, потихоньку привыкаю к холоду, возможно, поучаствую в следующий раз, - рассказала она.

- Было ли это для вас большим вызовом и как вы себя чувствуете? - спросила главного купальщика "Комсомолка".

- Чувствую большую связь с народом России! Это незабываемый момент и опыт. Очень сильные впечатления от ваших традиций. Я читал об этом, смотрел ролики на Youtube и хотел сам принять участие. С каждым месяцем узнаю все больше о ваших традициях и не исключаю, что стану экспертом, - улыбнулся Хантсман и поспешил на трапезу. С борщом и самыми вкусными разносолами.