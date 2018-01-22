Порошенко выразил соболезнования родным погибших в Кабуле украинцев

22 Янв. 2018 2018-01-22T00:57:40+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. По его словам, он был шокирован известием о гибели украинцев в Афганистане.

"В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", - написал он в воскресенье в Facebook

Он также сообщил, что дал правительству поручение оказать всю необходимую помощь семьям жертв нападения на отель. МИД Украине должен срочно направить в Кабул консула из Душанбе для проведения соответствующих консульских действий.

Порошенко отметил, что украинские власти поддерживают постоянной контакт с представителями американского консулсьства в Афганистане.

Напомним, в субботу боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле. В результате погибли 18 человек:четверо афганцев и 14 иностранцев, среди которых шесть украинцев.