2018-01-22T17:49:58+03:00
Происшествия

Число жертв медбрата-убийцы из Германии возросло до 97 человек

Прокуратура считает, что именно столько человек погибли по вине бывшего санитара
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Медик останавливал сердца пациентов, чтобы потом попытаться их реанимироватьМедик останавливал сердца пациентов, чтобы потом попытаться их реанимироватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший медбрат Нильс Хёгель обвиняется в убийстве 97 человек. По обновленным данным прокуратуры города Ольденбург в Нижней Саксонии, именно столько пациентов стали жертвами действий бывшего санитара.

Напомним, что Хёгель был приговорен к пожизненному заключению еще в 2015 году по обвинению в убийстве пяти человек. Однако сам преступник признался, что его жертвами стали гораздо больше людей. В результате расследования к августу прошлого года число погибших от руки медики было увеличено до 84 человек.

Между тем, как сообщает ТАСС, недавняя эксгумация тел и экспертиза также расширила список жертв. Стало известно, что 62 человека были убиты медиком в клинике Дельменхорста, а 35 - в госпитале Ольденбурга.

Всем им Хёгель делал смертельные инъекции с той целью, чтобы потом попытаться реанимировать пациентов и выслужиться перед коллегами и начальством. Однако "чудесные спасения" далеко не всегда проходили успешно.

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