Сенат США одобрил возобновление финансирования работы правительства

23 Янв. 2018 2018-01-23T04:40:41+03:00

Во вторник все госучреждения в стране возобновят свою деятельность

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Сенат США большинством голосов одобрил в понедельник резолюцию о временном возобновлении финансирования кабинета министров. Теперь правительство США сможет возобновить свою работу, по крайней мере, еще на три недели.

За законопроект проголосовали 81 сенатор, против – только 18. Демократы сдержали свое обещание, и оказали документу необходимую поддержку. Госучреждения во вторник уже вернуться к работе и будут получать средства из бюджета до 8 февраля.

Республиканцы имеют большинство мест в Сенате - 51 из 100. Но для принятия резолюции за нее должны были проголосовавть не менее 60 сенаторов. В итоге главы двух фракций заключили сделку - демократы голосуют за резолюцию, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе, передает Интерфакс.

Напомним, 20 января федеральное правительство приостановило работу из-за отсутствия финансирования.В Сенате демократы отказалитсь принимать законопроект о бюджете, если в него не будет заложено финансирование иммиграционных программ.