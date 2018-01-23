Олимпийский комитет России еще раз направит в МОК списки кандидатов на Игры-2018

23 Янв. 2018 2018-01-23T19:47:40+03:00

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Списки спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпиаде 2018 года будут еще раз отправлены в Международный олимпийский комитет. Об этом заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Сегодня мы работали с федерациями над списками спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Хочу заверить, что эти списки, которые будут поданы в МОК, предварительные, в них включены самые сильные спортсмены. После этого заявка уйдет в МОК и мы будем ждать решения", - сказал Поздняков.

Он выразил надежду, что квоты на участие в Олимпиады будут востребованы сильнейшими российскими спортсменами.

"Решение МОК (отстранить от Олимпиады нескольких ведущих российских спортсменов) предварительное. Мы с ним категорически не согласны", - добавил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что МОК отказал в приглашении на ОИ биатлонисту Антону Шипулину, лыжнику Сергею Устюгову и шорт-трекисту Виктору Ану.