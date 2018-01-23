2018-01-23T19:47:40+03:00
Спорт

Олимпийский комитет России еще раз направит в МОК списки кандидатов на Игры-2018

Об этом заявил вице-президент ОКР Станислав Поздняков
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments31
Российский биатлонист Антон ШипулинРоссийский биатлонист Антон ШипулинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Списки спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпиаде 2018 года будут еще раз отправлены в Международный олимпийский комитет. Об этом заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Сегодня мы работали с федерациями над списками спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Хочу заверить, что эти списки, которые будут поданы в МОК, предварительные, в них включены самые сильные спортсмены. После этого заявка уйдет в МОК и мы будем ждать решения", - сказал Поздняков.

Он выразил надежду, что квоты на участие в Олимпиады будут востребованы сильнейшими российскими спортсменами.

"Решение МОК (отстранить от Олимпиады нескольких ведущих российских спортсменов) предварительное. Мы с ним категорически не согласны", - добавил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что МОК отказал в приглашении на ОИ биатлонисту Антону Шипулину, лыжнику Сергею Устюгову и шорт-трекисту Виктору Ану.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обсудил с Волкером размещение миссии ООН в Донбассе
МОК запретил болельщикам приносить флаг России на трибуны во время ОИ – 2018
В Бурятии задержаны два соучастника нападения на школу в Улан-Удэ
Пушков: Пусть за Россию взносы в Совет Европы платит Украина
Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии
МОК: принципы приглашения россиян на Олимпиаду были озвучены еще 19 января
Спецпрокурор по «делу России» собирается допросить Трампа
В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии
Вице-спикер Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Массовое отравление газом в подмосковном общежитии: пострадали 50 человек
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, победив "Бристоль Сити" 3:2
Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии
Вице-спикер Госдумы: Резолюции ПАСЕ по Крыму Россия выполнять не будет никогда
ПАСЕ приняла резолюцию по Украине с призывом к России не признавать паспорта ДНР и ЛНР
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
В МГУ не допустили к экзамену студента в кипе
МЧС: в Москве ожидается сильный туман ночью и утром в среду
Директор ЦРУ: Путин стремится восстановить величие России
Глава ВТБ сравнил с объявлением войны возможное введение новых санкций США против России
В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов в районе Африна