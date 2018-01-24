В МЧС рассказали причины отравления людей в подмосковном общежитии

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:10:21+03:00

Шесть человек госпитализированы, погибших нет

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Люди в Одинцовском районе отравились парами солярки из-за того, что пытались обогревать закрытое помещение дизельной тепловой пушкой, пострадали шесть обитателей общежития, а не 50, как сообщалось ранее.

«В общежитии в подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского района жильцы обогревали закрытое помещение дизельной тепловой пушкой. Часть из них получило отравление парами солярки. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу», - рассказали в Центральном региональном центре МЧС России.

Представитель экстренных служб в беседе с Интерфаксом уточнил, что пострадали шесть человек, погибших нет.

Ранее «осведомленный источник» поведал агентству о том, что в общежитии, расположенном на Амбулаторной улице поселка Новоивановское, неизвестным газом отравились не менее полусотни жильцов. В пресс-службе областного главка полиции сказали, что проверяют эту информацию.