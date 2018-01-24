Песков заявил о необходимости продолжать диалог с МОК и избегать разговоров о бойкоте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) может полностью запретить российскую символику на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенхчане.
Так, он заверил, что Кремль даже не рассматривает применение такой ответной меры, как бойкот Олимпиады-2018 российскими спортсменами. По его словам, в настоящее время нужно продолжать вести диалог с МОК и отстаивать свои права.
«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог», - приводит слова Пескова ТАСС.
Что касается возможного запрета флагов РФ на трибунах, то этот вопрос, по мнению представителя Кремля, еще нужно прояснить.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что запрет на российскую символику во время Олимпиады-2018 может быть введен не только для спортсменов, но и для болельщиков.