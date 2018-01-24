2018-01-24T12:15:17+03:00
Спорт

Песков заявил о необходимости продолжать диалог с МОК и избегать разговоров о бойкоте

По мнению представителя Кремля, спортсмены должны отстаивать свои права
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) может полностью запретить российскую символику на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенхчане.

Так, он заверил, что Кремль даже не рассматривает применение такой ответной меры, как бойкот Олимпиады-2018 российскими спортсменами. По его словам, в настоящее время нужно продолжать вести диалог с МОК и отстаивать свои права.

«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог», - приводит слова Пескова ТАСС.

Что касается возможного запрета флагов РФ на трибунах, то этот вопрос, по мнению представителя Кремля, еще нужно прояснить.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что запрет на российскую символику во время Олимпиады-2018 может быть введен не только для спортсменов, но и для болельщиков.

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