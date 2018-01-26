В России назвали фантазиями заявления британского министра о "российской агрессии"
Зампред профильного комитета Госдумы России Юрий Швыткин поделился своим мнением о высказывании британского министра обороны Гэвина Уильямсона. Министр дал интревью журналисту Telegraph и рассказал о российской угрозе и планах нашей страны ударить по системам энергосбережения Великобритании. Он объяснил, что Россия собирает данные, чтобы сделать такое, что любая другая страна сочла бы неприемлемым.
- Целью атаки могут быть газопроводы и ЛЭП, связывающие остров с материком, жертвами удара могут быть тысячи человек, - уточнил Уильямсон, назвав угрозу реальной.
Комментируя это высказывание РТ, Юрий Швыткин назвал эти слова фантазиями.
- Они пытаются показать агрессию с нашей стороны, этим они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них наступательную стратегию, - отметил депутат. - В стране пытаются посеять страх перед нашей страной, чтобы отвлечь внимание от проблем с выходом из ЕС.