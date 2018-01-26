2018-01-26T18:10:00+03:00
В мире

Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии

Глава республики заявил, что в настоящее время его страна работает над диверсификацией источников энергии
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: REUTERS
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Президент Польши Анджей Дуда, выступая в пятницу, 26 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия. По словам политика, Варшава платит за голубое топливо больше, чем Берлин.

«Мы не имеем ничего против российского газа как такового. Но мы хотим достичь тех же условий его поставок, что и, к примеру, у Германии. Польша платит за газ больше, чем Германия, потому что у нас нет альтернативы. Мы вынуждены покупать газ у России», - сказал Дуда.

Также он отметил, что в настоящее время его страна работает над диверсификацией источников энергии. По мнению польских властей, это поможет Варшаве получить возможность договариваться с Москвой о поставках газа на лучших условиях. «Мы хотим достичь диверсификации, чтобы вести переговоры как страна, которая может выбирать поставщиков», - цитирует президента Польши ТАСС.

Кстати, совсем недавно Варшава призывала все страны ЕС отказаться от российского газа.

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