2018-01-29T18:35:55+03:00
Политика

Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов

‍Премьер поручил определить источники финансирования мероприятий, предусмотренных подписанным им документом
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр России Дмитрий МедведевПремьер-министр России Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 29 января, на совещании с вице-премьерами, сообщил, что утвердил стратегию развития промышленности по утилизации отходов производства на срок до 2030 года.

«В ней (стратегии) определены задачи на долгосрочную перспективу, а также план того, как мы будем работать», - сказал глава кабмина. При этом он подчеркнул, что принять этот документ было необходимо, так как объем промышленных отходов в нашей стране достиг огромных масштабов.

Кроме того, Медведев поручил правительственной комиссии определить источники финансирования работ по переработке отходов. По мнению премьера, среди таких источников могут быть средства компаний, которые эти отходы создают, передает ТАСС.

Отметим, с бытовыми отходами тоже не все так просто. Так, из-за нехватки полигонов весь бытовой мусор попадает на несанкционированные свалки. И это наносит еще больший вред природе.

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