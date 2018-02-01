Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
В среду, 31 января, американские военные провели испытания своей системы противоракетной обороны Aegis. Тестировали ПРО и зенитную управляемую ракету SM-3, но испытания завершились неудачей: запущенная с наземной установки ракета не смогла поразить в небе учебную цель, выпущенную с самолета.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных «официальных лиц» из администрации. Отмечается, что Пентагон не станет публично признавать неудачу, из-за участия сборной КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, и сохраняющейся напряженности с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
А пока должностные лица Минобороны США пытаются определить, что пошло не так, представители Пентагона будут официально заявлять, что испытания ПРО состоялись.
Телеканал уточняет, что военные тестировали новые возможности ПРО США: ракета была запущена с берега, а не с кораблей ВМФ.