2018-02-01T02:00:28+03:00
В мире

Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей

Зенитная управляемая ракета не смогла перехватить выпущенную с самолета цель
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американская система ПРО AegisАмериканская система ПРО AegisФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 31 января, американские военные провели испытания своей системы противоракетной обороны Aegis. Тестировали ПРО и зенитную управляемую ракету SM-3, но испытания завершились неудачей: запущенная с наземной установки ракета не смогла поразить в небе учебную цель, выпущенную с самолета.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных «официальных лиц» из администрации. Отмечается, что Пентагон не станет публично признавать неудачу, из-за участия сборной КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, и сохраняющейся напряженности с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

А пока должностные лица Минобороны США пытаются определить, что пошло не так, представители Пентагона будут официально заявлять, что испытания ПРО состоялись.

Телеканал уточняет, что военные тестировали новые возможности ПРО США: ракета была запущена с берега, а не с кораблей ВМФ.

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