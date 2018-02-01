Мутко об оправдании российских спортсменов: "Все встает на свои места"

1 Февр. 2018 2018-02-01T14:51:54+03:00

Вице-премьер РФ признался, что ожидал немного другого решения CAS, однако рад за атлетов

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал оправдание российских атлетов Спортивным арбитражным судом хорошей новостью, но "с горечью". По словам политика, все обвинения Всемирного антидопингового агентва были слишком поверхностными и безосновательными, поэтому теперь "все встает на свои места".

Напомним, что CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил аннулирование их результатов на Олимпиаде-2014. Между тем, наказание в отношении еще 11 атлетов было смягчено. Они пропустят лишь Игры в Пхенчхане.

"Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения <...> Допинг - достаточно простая вещь: есть пробы, а все эти разговоры и домыслы вообще не должны рассматриваться", - цитирует "Р-спорт" вице-премьера.

Мутко подчеркнул, что в правительстве очень рады за оправданных россиян, ведь всегда считали их выдающимися спортсменами, которые завоевывали медали только в честной борьбе.