Мутко об оправдании российских спортсменов: "Все встает на свои места"
Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал оправдание российских атлетов Спортивным арбитражным судом хорошей новостью, но "с горечью". По словам политика, все обвинения Всемирного антидопингового агентва были слишком поверхностными и безосновательными, поэтому теперь "все встает на свои места".
Напомним, что CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и отменил аннулирование их результатов на Олимпиаде-2014. Между тем, наказание в отношении еще 11 атлетов было смягчено. Они пропустят лишь Игры в Пхенчхане.
"Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения <...> Допинг - достаточно простая вещь: есть пробы, а все эти разговоры и домыслы вообще не должны рассматриваться", - цитирует "Р-спорт" вице-премьера.
Мутко подчеркнул, что в правительстве очень рады за оправданных россиян, ведь всегда считали их выдающимися спортсменами, которые завоевывали медали только в честной борьбе.