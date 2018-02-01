Власти Москвы назвали виновника обрушения лесов у метро "Улица 1905 года"

1 Февр. 2018 2018-02-01T17:17:43+03:00

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Виновным в обрушении строительных лесов в районе станции столичного метрополитена "Улица 1905 года" признан начальник данного участка, который допустил наличие нарушений норм и правил ведения ремонтных работ. Такое заявление сделал вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

К настоящему моменту государственное учреждение города по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" уже уволила виновника инцидента. Между тем, столичные власти заявили, что руководство компании также несет ответственность за произошедшее.

"Даны поручения (это ведомство) проверить", - цитирует ТАСС Бирюкова.

Напомним, что вечером 30 января над ведущим к станции пешеходным переходом обрушились строительные конструкции из досок и брезента. В результате пострадали пять человек. По имеющимся данным, леса просто не выдержали вес снега, скопившегося на них за несколько дней.