2018-02-01T17:29:45+03:00
Происшествия

В Австрии два человека пострадали при взрыве склада боеприпасов

На месте происшествия работают два вертолета
Алексей КАРЕЛИН
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В Верхней Австрии в районе Дессельбруна прогремел взрыв на складе боеприпасов. В результате происшествия серьезно ранены два человека. Когда один из мужчин внезапно начал гореть, другой попытался помочь, и огонь перебросился на него.

Два вертолета доставили пострадавших в больницы Вены и Зальцбурга.

Сигнал о взрыве поступил к спасателям в 11:30. В настоящий момент на месте происшествия работает около сотни пожарных.

Причины взрыва пока неизвестны, подробности того, что случилось на складе, выясняются. Боеприпасы, между тем, продолжают взрываться, поэтому людей просят не приближаться к стрельбищу, сообщает австрийское издание Heute.

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