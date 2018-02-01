В Австрии два человека пострадали при взрыве склада боеприпасов
На месте происшествия работают два вертолета
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В Верхней Австрии в районе Дессельбруна прогремел взрыв на складе боеприпасов. В результате происшествия серьезно ранены два человека. Когда один из мужчин внезапно начал гореть, другой попытался помочь, и огонь перебросился на него.
Два вертолета доставили пострадавших в больницы Вены и Зальцбурга.
Сигнал о взрыве поступил к спасателям в 11:30. В настоящий момент на месте происшествия работает около сотни пожарных.
Причины взрыва пока неизвестны, подробности того, что случилось на складе, выясняются. Боеприпасы, между тем, продолжают взрываться, поэтому людей просят не приближаться к стрельбищу, сообщает австрийское издание Heute.
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