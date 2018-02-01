2018-02-01T18:50:13+03:00
Политика

Roshen потребовала запретить «Ашану» использовать название «Киевский торт»

Кондитерская фабрика обвинила сеть гипермаркетов в нарушении прав интеллектуальной собственности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments46
Roshen потребовала запретить «Ашану» использовать название «Киевский торт»Roshen потребовала запретить «Ашану» использовать название «Киевский торт»Фото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

В четверг, 1 февраля, стало известно о намерении кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, через суд запретить торговой сети «Ашан» и компании «Беллария» использовать для своей продукции названия «Киевский торт» или «Киевский». Так, корпорация главы незалежной уже подала соответствующий иск в Хозяйственный суд Киева, его рассмотрение назначено на 5 февраля.

Таким образом, предприятие, находящееся в собственности украинского лидера, обвинило сеть гипермаркетов в нарушении прав интеллектуальной собственности и выдвинула ряд требований к ответчикам.

Как стало известно, истец попросил запретить использовать не только название «Киевский торт», но и рисунок в виде листьев каштана на упаковках, а также изъять из оборота и уничтожить уже выпущенные упаковки с таким оформлением, сообщают украинские СМИ.

СПРАВКА «КП»

Рецепт Киевского торта был разработан в 1956 году на кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая в настоящее время известна под названием Roshen.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»