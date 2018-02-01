Roshen потребовала запретить «Ашану» использовать название «Киевский торт»

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:50:13+03:00

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В четверг, 1 февраля, стало известно о намерении кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, через суд запретить торговой сети «Ашан» и компании «Беллария» использовать для своей продукции названия «Киевский торт» или «Киевский». Так, корпорация главы незалежной уже подала соответствующий иск в Хозяйственный суд Киева, его рассмотрение назначено на 5 февраля.

Таким образом, предприятие, находящееся в собственности украинского лидера, обвинило сеть гипермаркетов в нарушении прав интеллектуальной собственности и выдвинула ряд требований к ответчикам.

Как стало известно, истец попросил запретить использовать не только название «Киевский торт», но и рисунок в виде листьев каштана на упаковках, а также изъять из оборота и уничтожить уже выпущенные упаковки с таким оформлением, сообщают украинские СМИ.

СПРАВКА «КП»

Рецепт Киевского торта был разработан в 1956 году на кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая в настоящее время известна под названием Roshen.