2018-02-01T19:57:36+03:00
Политика

Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин

Также глава РФ заметил, что нынешний уровень цен на топливо связан с уровнем акцизов и со стоимостью нефти
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин, общаясь в четверг, 1 февраля, с сотрудниками завода «Ростсельмаш», пообещал поговорить с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым о возможности снижения цен на бензин. По мнению главы нашего государства, в нынешней экономической ситуации в стране есть возможность для снижения стоимости топлива.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это (повышенные цены) обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», - сказал российский лидер.

Также Путин пояснил, что нынешний уровень цен на бензин связан со стоимостью нефти, а также уровнем акцизов.

Напомним, в четверг президент РФ находится в Ростове-на-Дону . Там глава государства осмотрел новый аэропорт Платов, дал старт нового энергоблока на Ростовской АЭС, а также провел заседание президиума Госсовета.

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