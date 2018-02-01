Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Президент России Владимир Путин, общаясь в четверг, 1 февраля, с сотрудниками завода «Ростсельмаш», пообещал поговорить с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорем Артемьевым о возможности снижения цен на бензин. По мнению главы нашего государства, в нынешней экономической ситуации в стране есть возможность для снижения стоимости топлива.
«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это (повышенные цены) обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», - сказал российский лидер.
Также Путин пояснил, что нынешний уровень цен на бензин связан со стоимостью нефти, а также уровнем акцизов.
Напомним, в четверг президент РФ находится в Ростове-на-Дону . Там глава государства осмотрел новый аэропорт Платов, дал старт нового энергоблока на Ростовской АЭС, а также провел заседание президиума Госсовета.