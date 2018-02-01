Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета

1 Февр. 2018 2018-02-01T21:15:48+03:00

Обстановка в Донецкой народной республике (ДНР) далеко не спокойная Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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В четверг вечером, 1 февраля, неизвестные обстреляли министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Инцидент произошел около 19:00 мск. По предварительным данным, нападавшие произвели выстрел из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Как отметил представитель оперативного командования, информации о пострадавших пока не поступало. «Выстрел по зданию был произведен из РПГ. Пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются», - сообщил собеседник РИА Новости.

Кстати, местные власти уже назвали случившееся терактом.

Отметим, обстрелы в народной республике далеко не редкость. Причем страдает, как правило, мирное население. К примеру, 21 января на КПП, расположенном неподалеку от Еленовки, из стрелкового оружия обстреляли рейсовый автобус. Тогда один человек погиб, и еще один получил ранения.