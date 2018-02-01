Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса

1 Февр. 2018 2018-02-01T21:34:39+03:00

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В четверг, 1 февраля, стало известно об очередном случае стрельбы в американской школе. На этот раз ЧП случилась в одном из учебных заведений Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По предварительным данным, огонь по учащимся прямо в классе открыла одна из учениц.

В результате произошедшего пострадали два подростка: 15-летние юноша и девушка. Причем обоих раненных пришлось везти в ближайшие больницы. Как уточняет Associated Press, в настоящее время врачи оценивают состояние юноши как критическое. Девушка же, по словам медиков, находится в удовлетворительном состоянии.

Что касается открывшей огонь ученицы, то правоохранителям практически сразу удалось ее задержать.

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года в Калифорнии также произошла стрельба в школе. Тогда погибли три человека, а сам стрелок был ликвидирован полицией.