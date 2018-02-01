2018-02-01T22:42:35+03:00
В мире

Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ

Директор американской разведслужбы признал, что помощь России необходима в борьбе с терроризмом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Директор ЦРУ Майкл ПомпеоДиректор ЦРУ Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Директор ЦРУ Майкл Помпео ответил на критические заявления лидера демократов в американском сенате Чарльза Шумера о встречах глав разведслужб США и РФ. В частности, он отметил, что помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом. Как заметил глава Центрального разведуправления, жизни американцев окажутся под угрозой, если его ведомство не будет работать с Россией.

«Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом», - написал Помпео в письме на имя Шумера.

При этом глава ЦРУ заявил о намерении продолжать встречи с коллегами из РФ. «Мы продолжаем работать вместе над такими вопросами, как авиационная безопасность и предотвращение возвращения боевиков как в Россию, так и в Америку», - цитирует Помпео ТАСС.

Напомним, ранее ряд СМИ написал о встречах глав разведслужб США и РФ. Эти сообщения вызвали обеспокоенность у американских властей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»