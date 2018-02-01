Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:42:35+03:00

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Директор ЦРУ Майкл Помпео ответил на критические заявления лидера демократов в американском сенате Чарльза Шумера о встречах глав разведслужб США и РФ. В частности, он отметил, что помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом. Как заметил глава Центрального разведуправления, жизни американцев окажутся под угрозой, если его ведомство не будет работать с Россией.

«Несмотря на то, что Россия остается противником, мы поставили бы жизнь американцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали возможности сотрудничества с российскими спецслужбами в борьбе с терроризмом», - написал Помпео в письме на имя Шумера.

При этом глава ЦРУ заявил о намерении продолжать встречи с коллегами из РФ. «Мы продолжаем работать вместе над такими вопросами, как авиационная безопасность и предотвращение возвращения боевиков как в Россию, так и в Америку», - цитирует Помпео ТАСС.

Напомним, ранее ряд СМИ написал о встречах глав разведслужб США и РФ. Эти сообщения вызвали обеспокоенность у американских властей.