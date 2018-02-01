2018-02-01T16:27:05+03:00
Политика

СМИ: Главы спецслужб России и США встретились в Вашингтоне

"Необычный" визит начальников разведки РФ в США вызвал обеспокоенность у американских властей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Службы внешней разведки Сергей НарышкинГлава Службы внешней разведки Сергей НарышкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что на прошлой неделе в Вашингтоне прошла встреча глав руководителей разведывательных служб России и США, которая вызвала беспокойство среди ряда официальных лиц Соединенных Штатов.

Так, в американской столице побывали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ, также известного как ГРУ, Игорь Коробов. По прибытию они встретились с директором ЦРУ Майком Помпео и обсудили вопросы совместного противостояния террористической угрозе. Правда пока не ясно, присутствовал ли при разговоре Коробов.

Кроме того, как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в разведке США, в Вашингтон был вызван высокопоставленный представитель американских спецслужб в Москве.

Многие сочли визит такого количества глав российской разведки в страну "необычным" и были обеспокоены тем, что РФ может расценить это как "прощение" за якобы вмешательство Кремля в выборы президента США в 2016 году.

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