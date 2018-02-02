2018-02-02T03:40:50+03:00
Политика

«Укроборонпром» обвинил Россию в перехвате военных контрактов

Компания называет себя конкурентом российского ОПК в ремонте техники советского периода
Юлия ДИВЕЕВА
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Украинское оборонное предприятие жалуется, что РФ "отбивает" клиентовУкраинское оборонное предприятие жалуется, что РФ "отбивает" клиентовФото: СОЦСЕТИ
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Россия оказывает давление на зарубежных партнеров, «перехватывая» у украинского оборонно-промышленного комплекса военные контракты. Об этом пишет пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

«Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства», - говорится в заявлении компании на официальном сайте.

В госконцерне рассказали, что российская сторона накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников, и те соглашаются.

«Это вредит нашим экономическим интересам, потому ремонт авиационной техники - как вертолетов, так и самолетов - на мощностях наших авиаремонтных предприятий - существенная составляющая доходов для Украины», - сообщили в компании.

В «Укроборонпром» заявили о необходимости совместного дипломатического противодействия России.

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