«Укроборонпром» обвинил Россию в перехвате военных контрактов
Россия оказывает давление на зарубежных партнеров, «перехватывая» у украинского оборонно-промышленного комплекса военные контракты. Об этом пишет пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».
«Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства», - говорится в заявлении компании на официальном сайте.
В госконцерне рассказали, что российская сторона накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников, и те соглашаются.
«Это вредит нашим экономическим интересам, потому ремонт авиационной техники - как вертолетов, так и самолетов - на мощностях наших авиаремонтных предприятий - существенная составляющая доходов для Украины», - сообщили в компании.
В «Укроборонпром» заявили о необходимости совместного дипломатического противодействия России.