Курс биткоина упал ниже 9 тысяч долларов

2 Февр. 2018 2018-02-02T06:15:09+03:00

За сутки криптовалюта потеряла в цене сразу около 13%

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Курс биткоина упал ниже отметки в девять тысяч долларов. Как свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, к утру пятницы за единицу криптовалюты давали восемь тысяч 865 долларов.

До этого биткоин стоил менее девяти тысяч долларов 25 ноября 2017 года. За сутки он подешевел почти на 13%.

Напомним, 31 января цена криптовалюты упала ниже 10 тысяч долларов и торговалась по 9,8 тысячи долларов. Вслед за биткоином обесцениваются и другие виртуальные деньги.

Биткоин является первой в мире децентрализованной валюта, которая была создана для оплаты покупок в интернете. Валюта никому не принадлежит, а отправленный в биткоинах перевод никак нельзя вернуть.