2018-02-02T06:59:05+03:00
В мире

Президент Бразилии не смог доказать свое существование и лишился пенсии

Глава государства не успел вовремя отметиться в государственных органах
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Бразилии Мишел ТемерПрезидент Бразилии Мишел ТемерФото: REUTERS
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Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за два последних месяца 2017 года, потому что вовремя не предоставил в госорганы доказательств того, что он жив. Глава государства не успел обновить свою регистрацию из-за нехватки времени, пояснили в его администрации.

По законам Бразилии, пенсионеры ежегодно походят процедуру «доказательство жизни». Успеть отметиться у пенсионного фонда надо в месяц своего рождения. Как сообщил портал госуслуг штата Сан-Паулу, администрация президента уже направила документы, чтобы пенсию Темеру снова выплачивали, передает ТАСС.

Нынешнему президенту 77 лет. На пенсию он вышел с поста прокурора штата Сан-Паулу в 1999 году в возрасте 58 лет. Его пенсия составляет 45 тысяч 50 реалов ($14 216), но поскольку он пенсионер работающий, выплаты емцу временно снижены в два раза. В портале госуслуг заверили, что пТемер в скором времени получит деньги за ноябрь и декабрь 2017 года.

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