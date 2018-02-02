2018-02-02T07:47:35+03:00
Происшествия

В туристическом центре Шанхая фургон врезался в пешеходов на тротуаре

В результате наезда пострадали 18 человек [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Шанхае автомобиль врезался в пешеходовВ Шанхае автомобиль врезался в пешеходовФото: REUTERS
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В Шанхае минивэн выехал на тротуар, по которому шли пешеходы. В результате 18 человек были госпитализированы с разными травмами.

ЧП произошло в районе Хуанпу - туристическом центре города, прямо возле кофейни Starbucks на пересечении улиц Синьчан и Наньцзин около 09.00 по местному времени (04.00 мск). Автомобиль врезался в металлическую ограду кафе и загорелся.

В Шанхае фургон вьехал в толпу.

К счастью, пожарные вовремя успели прибыть на место и огонь не дошел до газовых баллонов. По предварительным данным, в минивэне находились шесть человек. Они в числе 18 пострадавших отправлены в больницы, передает РИА Новости.

Полиция начала расследование происшествия.

18 человек пострадали в аварии в Шанхае.

Напомним, на прошлой неделе в западной части столицы Великобритании автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия погибли три подростка. Виновником аварии оказался 28-летний водитель черной Аudi. Молодые люди скончались на месте происшествия от полученных травм до приезда бригады скорой помощи

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