2018-02-02T08:27:29+03:00
Звезды

В США госпитализировали создателя комиксов про Человека-паука и Людей Икс

По данным СМИ, у 95-летнего Стэна Ли проблемы с сердечной деятельностью и дыханием
Екатерина БОЛГОВА
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Стэн Ли (слева) на премьере фильма "Черная пантера"Стэн Ли (слева) на премьере фильма "Черная пантера"Фото: REUTERS
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В американском Лос-Анджелесе, штат Калифорния, госпитализировали создателя комиксов Marvel Стэна Ли.

Как сообщил в четверг портал TMZ, у 95-летнего Ли возникли проблемы с сердечной деятельностью и дыханием. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Журнал The Hollywood Reporter передает со ссылкой на представителя Ли, что художник действительно госпитализирован, но чувствует себя хорошо.

"У Стэна все в порядке, он чувствует себя хорошо. Он останется там в качестве меры предосторожности еще на несколько дней для обследования", - заявил представитель.

Отмечается, что в минувший понедельник, 29 января, Ли побывал на премьере фильма "Черная пантера", в котором задействован созданный им в 1966 году совместно с художником Джеком Керби персонаж.

Стэн Ли известен как автор комиксов про Человека-паука, Людей-Икс, Железного человека и многих других. Он был главным редактором, издателем и главой совета директоров Marvel Comics.

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