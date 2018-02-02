В США госпитализировали создателя комиксов про Человека-паука и Людей Икс

2 Февр. 2018 2018-02-02T08:27:29+03:00

По данным СМИ, у 95-летнего Стэна Ли проблемы с сердечной деятельностью и дыханием

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В американском Лос-Анджелесе, штат Калифорния, госпитализировали создателя комиксов Marvel Стэна Ли.

Как сообщил в четверг портал TMZ, у 95-летнего Ли возникли проблемы с сердечной деятельностью и дыханием. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Журнал The Hollywood Reporter передает со ссылкой на представителя Ли, что художник действительно госпитализирован, но чувствует себя хорошо.

"У Стэна все в порядке, он чувствует себя хорошо. Он останется там в качестве меры предосторожности еще на несколько дней для обследования", - заявил представитель.

Отмечается, что в минувший понедельник, 29 января, Ли побывал на премьере фильма "Черная пантера", в котором задействован созданный им в 1966 году совместно с художником Джеком Керби персонаж.

Стэн Ли известен как автор комиксов про Человека-паука, Людей-Икс, Железного человека и многих других. Он был главным редактором, издателем и главой совета директоров Marvel Comics.