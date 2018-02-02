Более 50 тысяч жителей Подмосковья стали донорами
При этом многие из них постоянные
Более 50 тысяч жителей Подмосковья стали донорамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Ежегодно более пятидесяти тысяч человек становятся донорами крови в Московской области сообщил главврач региональной станции переливания крови Лидия Каюмова.
«Число доноров у нас стабилизировалось. Это огромная армия: свыше 50 тысяч человек ежегодно сдают кровь», - заявил медик.
При этом многие сдают свою кровь регулярно - по словам специалиста, число ежегодных кровоотдач приближается к 100 тысячам, сообщает сайт «Подмосковье сегодня»