2 Февр. 2018 2018-02-02T14:15:51+03:00

Более 50 тысяч жителей Подмосковья стали донорами Фото: Мария ЛЕНЦ

При этом многие из них постоянные

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Ежегодно более пятидесяти тысяч человек становятся донорами крови в Московской области сообщил главврач региональной станции переливания крови Лидия Каюмова.

«Число доноров у нас стабилизировалось. Это огромная армия: свыше 50 тысяч человек ежегодно сдают кровь», - заявил медик.

При этом многие сдают свою кровь регулярно - по словам специалиста, число ежегодных кровоотдач приближается к 100 тысячам, сообщает сайт «Подмосковье сегодня»