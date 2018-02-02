Российские лагеря будут выкладывать информацию об отдыхе детей в соцсетях

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:35:18+03:00

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Несмотря на то, что у каждого ребенка сегодня есть смартфон и он может сам рассказать родителям о том, как ему живется в оздоровительном лагере, Московский государственный педагогический университет по поручению Минобрнауки разработал программу, согласно которой вожатые будут информировать родителей об отдыхе детей в соцсетях. Вожатые, к слову, уже начали обучение новой методике. Кстати, на курсах их же научат и как находить общий язык с ребенком, и справиться с экстремальными ситуациями, пишет «ФАН».

Проректор МГПУ Татьяна Владимирова рассказала, что для подготовки вожатых отводится 144 часа, студенты будут проходить его на протяжении второго курса и закрепят, полученные знания, на практике. Также вожатые должны уметь донести информацию об отдыхе их детей через соцсети.