2018-02-02T14:35:18+03:00
Общество

Российские лагеря будут выкладывать информацию об отдыхе детей в соцсетях

Так будет спокойнее родителям
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Московский государственный педагогический университет по поручению Минобрнауки разработал программу, согласно которой вожатые будут информировать родителей об отдыхе детей в соцсетях.Московский государственный педагогический университет по поручению Минобрнауки разработал программу, согласно которой вожатые будут информировать родителей об отдыхе детей в соцсетях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на то, что у каждого ребенка сегодня есть смартфон и он может сам рассказать родителям о том, как ему живется в оздоровительном лагере, Московский государственный педагогический университет по поручению Минобрнауки разработал программу, согласно которой вожатые будут информировать родителей об отдыхе детей в соцсетях. Вожатые, к слову, уже начали обучение новой методике. Кстати, на курсах их же научат и как находить общий язык с ребенком, и справиться с экстремальными ситуациями, пишет «ФАН».

Проректор МГПУ Татьяна Владимирова рассказала, что для подготовки вожатых отводится 144 часа, студенты будут проходить его на протяжении второго курса и закрепят, полученные знания, на практике. Также вожатые должны уметь донести информацию об отдыхе их детей через соцсети.

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