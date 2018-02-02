Банк России назвал потребительский спрос основным драйвером роста экономики в 2017 году

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:38:54+03:00

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В 2017 году рост российской экономики был в основном обеспечен потребительским спросом. Об этом сообщается в комментарии Центробанка "Экономика" за январь.

"Основным драйвером роста экономики в прошлом году был потребительский спрос, который продолжил расширяться в условиях ускорения роста реальной заработной платы и розничного кредитования" , - говорится в комментарии регулятора.

По данным Росстата, рост составил 1,5%, что несколько ниже прогноза регулятора. В ЦБ считают, что это связано "со снижением выпуска в промышленности в ноябре-декабре, что произошло в основном за счет разовых факторов".

Центробанк отмечает, что в первой половине текущего году ожидается восстановление активности.

"В первом полугодии 2018 года ожидается дальнейшее восстановление производственной активности, темп прироста ВВП в годовом выражении, по оценке, составит 1-1,5%", - также отмечается в материалах.

По предварительным данным, ВВП России в 2017 году вырос на 1,5%, передает ТАСС.