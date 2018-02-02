Турция ввела налоговые льготы для работ при строительстве "Турецкого потока"

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:29:45+03:00

Преференции будут касаться компаний, которые работают при реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах

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Турция ввела налоговые льготы для компаний, работающих в исключительной экономической зоне страны в Черном море, а также на платформах в рамках реализации проекта строительства газопровода "Турецкий поток".

"От НДС освобождены также проектные работы и юридические услуги. Налоговые и таможенные льготы затронут транспортные средства, в том числе суда, а также поставки труб, других материалов, оборудования и запасных частей", — сообщается в постановлении кабмина, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.

Напомним, в мае прошлого года "Газпром" начал строительство морского отрезка газопровода "Турецкий поток". Инвестиции компании в проект в прошлом году составили 92,8 миллиарда рублей. В этом году планируется увеличить их почти в два раза — до 182,4 миллиарда рублей.

Планируется, что газопровод "Турецкий поток" будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.