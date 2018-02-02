Виктория Бекхэм согласилась на воссоединение группы Spice Girls

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:41:52+03:00

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Британская певица и дизайнер Виктория Бэкхем согласилась на воссоединение женской поп-группы Spice Girls.

Как сообщила британская газета Daily Express, гонорар каждой из участниц коллектива будет равен 10 млн фунтов стерлингов (больше 14 млн долларов).

"Никто не мог подумать, что такое воссоединение когда-либо станет возможным. Однако после длительных переговоров Виктория согласилась с тем, что настало время работать в этом году над новыми проектами", - цитирует издание информированного источника.

Напомним, последний раз Spice Girls в полном составе - Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм ("Мел Си"), Эмма Бантон, Мелани Браун ("Мел Би") и Виктория Бэкхем — выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. А с момента выхода их главного хита Wannabe прошло уже 22 года.

"Это просто потрясающе, поскольку она всегда говорила, что не вернется (в команду)", - отметил источник.

Отмечается, что группа может создать свое телевизионное шоу в Китае и выпустить сборник лучших песен.