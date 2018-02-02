2018-02-02T15:41:52+03:00
Звезды

Виктория Бекхэм согласилась на воссоединение группы Spice Girls

Гонорар каждой из участниц коллектива составит 10 млн фунтов стерлингов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Группа Spice GirlsГруппа Spice GirlsФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британская певица и дизайнер Виктория Бэкхем согласилась на воссоединение женской поп-группы Spice Girls.

Как сообщила британская газета Daily Express, гонорар каждой из участниц коллектива будет равен 10 млн фунтов стерлингов (больше 14 млн долларов).

"Никто не мог подумать, что такое воссоединение когда-либо станет возможным. Однако после длительных переговоров Виктория согласилась с тем, что настало время работать в этом году над новыми проектами", - цитирует издание информированного источника.

Напомним, последний раз Spice Girls в полном составе - Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм ("Мел Си"), Эмма Бантон, Мелани Браун ("Мел Би") и Виктория Бэкхем — выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. А с момента выхода их главного хита Wannabe прошло уже 22 года.

"Это просто потрясающе, поскольку она всегда говорила, что не вернется (в команду)", - отметил источник.

Отмечается, что группа может создать свое телевизионное шоу в Китае и выпустить сборник лучших песен.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет
Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом
Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека
В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect
Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области
В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом
Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»
В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр
Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться