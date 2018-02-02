2018-02-02T15:59:56+03:00
Происшествия

На северо-западе Турции задержали «пиарщика» ИГ*

Отмечается, что 22-летний сириец снял квартиру по поддельным документам
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Турции арестовали боевика ИГ*, ответственного за СМИВ Турции арестовали боевика ИГ*, ответственного за СМИФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На северо-западе Турции, в провинции Коджаэли задержали члена террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), который отвечал за работу со средствами массовой информации.

Как сообщает агентство DHA, 22-летний сириец Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд незаконно прибыл из Алеппо в провинцию Хатай, затем через Газиантеп переехал в Коджаэли. Там он арендовал квартиру по поддельным документ, что вызвало подозрение у правоохранителей. За Хаммудом установили наблюдение, а позже выяснилось, что он примкнул к группировке четыре года назад, и был ее «пиарщиком» - отвечал за СМИ, съемки акций и публикации их в интернете.

С начала вооруженного конфликта в соседних Сирии и Ираке правоохранительные органы Турции задержали более пяти тысяч подозреваемых в связях с террористами. Депортировали 3290 человек из 95 стран, больше 38 тысяч получили запрет на въезд в Турцию.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет
Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом
Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека
В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect
Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области
В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом
Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»
В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр
Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться