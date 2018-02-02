На северо-западе Турции задержали «пиарщика» ИГ*

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:59:56+03:00

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На северо-западе Турции, в провинции Коджаэли задержали члена террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), который отвечал за работу со средствами массовой информации.

Как сообщает агентство DHA, 22-летний сириец Абдулбасит Абдулазиз Хаммуд незаконно прибыл из Алеппо в провинцию Хатай, затем через Газиантеп переехал в Коджаэли. Там он арендовал квартиру по поддельным документ, что вызвало подозрение у правоохранителей. За Хаммудом установили наблюдение, а позже выяснилось, что он примкнул к группировке четыре года назад, и был ее «пиарщиком» - отвечал за СМИ, съемки акций и публикации их в интернете.

С начала вооруженного конфликта в соседних Сирии и Ираке правоохранительные органы Турции задержали более пяти тысяч подозреваемых в связях с террористами. Депортировали 3290 человек из 95 стран, больше 38 тысяч получили запрет на въезд в Турцию.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».