2018-02-02T18:08:21+03:00
В мире

Додон: Объединение Молдавии и Румынии спровоцирует гражданскую войну

Президент подчеркнул, что власти будут бороться за независимость республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь ДодонФото: REUTERS
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что объединение республики с Румынией приведет к дестабилизации ситуации в регионе и началу гражданской войны. Поэтому власти будут бороться за сохранение государственной независимости.

"Допускаю, что некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы, преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать ситуацию, но у них ничего не выйдет", - сказал политик в интервью телеканалу "НТВ Молдова", отрывки из которого после опубликовал в своем Facebook.

Додон подчеркнул, что "государственники" никому не позволят ликвидировать Молдавию и будут использовать все законные способы для защиты независимости.

По словам президента, ситуация от 1918 года, когда румынские военные заставили депутатов республики проголосовать за объединение двух стран, "больше не пройдет".

Между тем, напомним, что 2 февраля Молдавия отмечает становление своей государственности и освобождение от иностранных захватчиков.

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