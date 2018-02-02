Полиция открыла огонь по мигрантам во французском Кале

2 Февр. 2018 2018-02-02T16:12:57+03:00

Видео мигрантских столкновений во французском Кале. Во французском Кале мигранты из Афганистана и Эритреи устроили массовую драку. Беженцы были вооружены металлическими прутьями

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Во французском Кале вновь подрались беженцы. Конфликт вспыхнул между выходцами из Афганистана и Эритреи в нелегальном лагере для мигрантов. Битва случилась сразу после раздачи еды. Причина неизвестна.

Всего в столкновениях приняли участие более ста человек. Многие из них были вооружены металлическими прутьями. Драка началась в лагере, а продолжилась уже на улицах города.

Полиция не могла разнять дерущихся и открыла по ним огонь. В итоге четыре человека получили пулевые ранения. Всего же пострадавших около 20.

- Уровень насилия в Кале достиг такого пика, с которым мы никогда не сталкивались, - прокомментировал ситуацию глава МВД Франции Жерар Коллон.

Отметим, что лагерь для беженцев в Кале был расформирован ещё в 2016 году. Но там продолжают собираться нелегальные мигранты, которые хотят попасть в Великобританию. Сейчас их там порядка шестисот. Дело в том, что Кале - ближайший к Англии населённый пункт Франции. Город Кале печально знаменит драками беженцев (подробности)