2018-02-02T16:12:57+03:00
В мире

Полиция открыла огонь по мигрантам во французском Кале

Беженцы дрались металлическими прутьями [видео]
Вера КОН
Поделиться:
Комментарии: comments7

Видео мигрантских столкновений во французском Кале.Во французском Кале мигранты из Афганистана и Эритреи устроили массовую драку. Беженцы были вооружены металлическими прутьями

Изменить размер текста:

Во французском Кале вновь подрались беженцы. Конфликт вспыхнул между выходцами из Афганистана и Эритреи в нелегальном лагере для мигрантов. Битва случилась сразу после раздачи еды. Причина неизвестна.

Всего в столкновениях приняли участие более ста человек. Многие из них были вооружены металлическими прутьями. Драка началась в лагере, а продолжилась уже на улицах города.

Полиция не могла разнять дерущихся и открыла по ним огонь. В итоге четыре человека получили пулевые ранения. Всего же пострадавших около 20.

- Уровень насилия в Кале достиг такого пика, с которым мы никогда не сталкивались, - прокомментировал ситуацию глава МВД Франции Жерар Коллон.

Отметим, что лагерь для беженцев в Кале был расформирован ещё в 2016 году. Но там продолжают собираться нелегальные мигранты, которые хотят попасть в Великобританию. Сейчас их там порядка шестисот. Дело в том, что Кале - ближайший к Англии населённый пункт Франции. Город Кале печально знаменит драками беженцев (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Нашествие мигрантов в Европу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет
Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом
Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека
В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect
Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области
В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом
Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»
В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр
Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться