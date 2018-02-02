2018-02-02T16:16:18+03:00
Общество

Сурок Фил предсказал жителям США еще шесть зимних недель

Знаменитый грызун из Панксатони в День сурка увидел свою тень
Екатерина БОЛГОВА
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Сурок Фил увидел свою теньСурок Фил увидел свою теньФото: REUTERS
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В День сурка, 2 февраля, грызун по кличке Фил из города Панксатони предсказал американцам еще шесть недель зимы.

"Будет еще шесть холодных недель", - сообщил один из членов организации "Ближний круг", поддерживающей традицию, передает "Интерфакс".

Напомним, в США заведено 2 февраля доставать из норки сурки и следить — видит он свою тень или нет. Если видит, то впереди будет еще шесть зимы, если нет — ожидается ранняя весна.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а популярной во всем мире традиция стала после выхода в 1993 году на экраны фильма "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса с Биллом Мюрреем в главной роли.

А вот в Московском зоопарке решили сурков не будить.

«Наши сурки находятся в спячке, специально будить мы их не собирались и не будем», - сообщил «Комсомольской правде» начальник отдела по внешним коммуникациям зоопарка Магомед Саралиев.

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