Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины

3 Февр. 2018 2018-02-03T03:57:51+03:00

Стороны обсудили шаги для дальнейшего укрепления отношений между вооруженными силами двух стран

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В Пентагоне состоялась встреча министров обороны США и Украины Джеймса Мэттиса и Степана Полторака. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

"Сегодня мы рассчитываем рассмотреть прагматические шаги для дальнейшего укрепления отношений между вооруженными силами обеих стран. Рад принять вас сегодня здесь, господин министр", - сказал Мэттис украинскому коллеге.

В пресс-службе отметили, что глава Пентагона в ходе беседы дал высокую оценку этическим ценностям и эффективности украинской армии, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году Сенат и Конгресс США одобрили выделение Киеву военной помощи на 500 млн долларов США, в том числе «летальных вооружений оборонного характера». В частности, пентагон поставит украинской армии 35 пусковых установок Javelin.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.