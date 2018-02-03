Посольство РФ В США выясняет местонахождение Левашова

3 Февр. 2018 2018-02-03T05:55:16+03:00

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Российское посольство в Вашингтоне выясняет у американских властей, где именно содержится гражданин РФ Петр Левашов, экстрадированный из Испании в США по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем Левашову необходимое содействие», - отмечается в документе.

В заявлении сказано также, что официальные власти не сообщили российским дипломатам об экстрадиции Левашова. Однако дипломаты готовы оказать гражданину РФ всю необходимую помощь, передает ТАСС.

«Посольство и генконсульства России в США всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину», - заверили в посольстве.

Ранее МИД России предупредил россиян об угрозе задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.