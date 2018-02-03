2018-02-03T05:53:24+03:00
Наука

Российские космонавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров провели за бортом МКС 8 часов и 13 минут
Юлия ДИВЕЕВА
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Международная космическая станция. Фото: NASAМеждународная космическая станция. Фото: NASA
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Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров успешно завершили свой первый в этом году выход в открытый космос, который побил российский рекорд пребывания за бортом Международной космической станции.

Россияне пробыли в космосе 8 часов и 13 минут, вместо запланированных 6 часов и 40 минут. У них возникли трудности с демонтажем старого приемника, который работал в космосе 17 лет.

Космонавтом удалось заменить старый прибор на приемное устройство широкополосной системы связи. В будущем это позволит обеспечить почти круглосуточную связь российского сегмента с Землей через спутник "Луч", передает ТАСС.

Отметим, что предыдущий российский рекорд длительности пребывания в космосе принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому - в декабре 2013 года они пробыли в космосе 8 часов и 7 минут. В истории мировой космонавтики самый долгий выход в космос продолжался 8 часов 56 минут. Его в 2001 году выполнили американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс с борта МКС.

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