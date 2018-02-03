2018-02-03T06:20:47+03:00
Политика

Посол РФ: США сделали из России «страшилку» для оправдания гонки вооружений

Анатолий Антонов прокомментировал новую американскую ядерную доктрину
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол РФ в США Анатолий АнтоновПосол РФ в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США используют Россию как «страшилку», чтобы оправдать гонку вооружений и увеличение военных расходов. Такое мнгение высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что изложенная новой доктрине позиция не располагает к практической работе Вашингтоном и Москвой, а лишь настораживает. Антонов признался, что, как человек работающий над улучшением отношений между странами, был огорчен этим документом, передает ТАСС.

"Я твердо убежден, что нам нужны контакты, нам нужны встречи, встречи профессионалов, на которых будет ясно, чего и кто хотел бы добиться в этом мире", - добавил дипломат.

По его словам, США снова пытаются говорить со всем миром с позиции силы, чего делать не следует, особенно с Россией.

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