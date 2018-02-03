Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом
У 69-летнего президента Финляндии Саули Ниинистё в пятницу, 2 февраля, родился сын. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
Супруга Ниинисте, 40-летняя Йенни Хаукио родила своего первенца около 20:00 по местному времени (21:00 мск).
"Мать и ребенок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
О том, что в семье главы государства ожидается прибавление, стало известно в октябре. Пресс-служба президента сообщили, что, поскольку речь идет о событии в личной жизни главы государства, это не повлияет на исполнение его текущих обязанностей.
Ниинистё является главой Финляндии с 2012 года. В конце января его переизбрали на второй срок. С нынешней супругой он расписался третьего января 2009 года.
Первая жена президента погибла в ДТП в 1995 году. От нее у Ниинистё остались двое сыновей Нуути и Матиас, которым сегодня 42 и 37 лет.