Президент Финляндии в 69 лет в третий раз стал отцом

3 Февр. 2018 2018-02-03T07:26:02+03:00

Для 40-летней супруги главы государства их сын стал первым ребенком

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У 69-летнего президента Финляндии Саули Ниинистё в пятницу, 2 февраля, родился сын. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Супруга Ниинисте, 40-летняя Йенни Хаукио родила своего первенца около 20:00 по местному времени (21:00 мск).

"Мать и ребенок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

О том, что в семье главы государства ожидается прибавление, стало известно в октябре. Пресс-служба президента сообщили, что, поскольку речь идет о событии в личной жизни главы государства, это не повлияет на исполнение его текущих обязанностей.

Ниинистё является главой Финляндии с 2012 года. В конце января его переизбрали на второй срок. С нынешней супругой он расписался третьего января 2009 года.

Первая жена президента погибла в ДТП в 1995 году. От нее у Ниинистё остались двое сыновей Нуути и Матиас, которым сегодня 42 и 37 лет.