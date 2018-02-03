МОК обсудил вопрос допуска россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан
В Пхенчхане в субботу, 3 февраля, состоялось заседание Исполнительного комитета МОК. На нем был поднят вопрос по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2018.
В числе прочих в утренней сессии представители МОК заслушали доклады от представителей ВАДА, Независимой организации тестирования. На исполкоме были обсуждены отчеты по национальным олимпийским комитетам, федерациям летних и зимних видов спорта.
Каких-то подробностей пока что не сообщается. Исполком МОК продолжит свою работу завтра, 4 февраля. По его окончании состоится пресс-конференция с участием Томаса Баха. Возможно, именно там получит свое развитие продолжение история с попаданием россиян на Олимпиаду.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд оправдал 28 наших атлетов. После чего Олимпийский комитет России попросил 15 приглашений для спортсменов из числа оправданных.