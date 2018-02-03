Комиссия МОК рассмотрит вопрос о приглашении 15 россиян на Олимпиаду

3 Февр. 2018 2018-02-03T12:53:28+03:00

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Международный Олимпийский комитет в ближайшее время займется рассмотрением вопроса о приглашении 15 российских спортсменов, которые были оправданы CAS. Эти атлеты были отобраны Олимпийским комитетом России из числа тех 28, с которых были сняты санкции Спортивным арбитражным судом. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс на пресс-конференции, которая проходит в Пхенчхане.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день, 3 февраля, 169 российских спортсменов получили приглашение на Игры в Пхенчхан. Лишь один спортсмен, Ольга Граф, отказалась от приглашения. Ряд ключевых лидеров не попал в этот список.

- Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. Полное решение CAS еще не опубликовано, - заявил Адамс.

И в то же время, из-за дисквалификации ОКР, именно только МОК занимается вопросом пригшений на Олимпиаду. Этим занимается специальная комиссия организации. Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.