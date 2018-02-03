Появилось видео опасного сближения дрона с самолетом в США
В субботу, 3 февраля, появилась информация о том, что дистанционно управляемый дрон едва не стал причиной авиакатастрофы в американском штате Невада. Так, беспилотник чуть не столкнулся с пассажирским самолетом над международным аэропортом Мак-Карран, который находится неподалеку от Лас-Вегаса.
Причем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успел запечатлеть момент опасного сближения. Судя по сделанным дроном кадрам, он действительно находился в опасной близости от воздушного судна, заходившего в тот момент на посадку.
Появилось видео опасного сближения дрона с самолетом в США.
По словам авиаэкспертов, последствия столкновения БПЛА с лайнером могли быть самыми тяжелыми, сообщает телеканал LasVegasNow. Кстати, по факту случившегося Федеральное управление гражданской авиации США уже начало расследование.
Кстати, напомним, в ноябре прошлого года в Аргентине пассажирский самолет действительно столкнулся с дроном. Однако тогда все обошлось: никто не пострадал. В результате того происшествия воздушное судно получило небольшие повреждения.