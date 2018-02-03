3 Февр. 2018 2018-02-03T13:47:22+03:00

Появилось видео опасного сближения дрона с самолетом в США Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 февраля, появилась информация о том, что дистанционно управляемый дрон едва не стал причиной авиакатастрофы в американском штате Невада. Так, беспилотник чуть не столкнулся с пассажирским самолетом над международным аэропортом Мак-Карран, который находится неподалеку от Лас-Вегаса.

Причем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успел запечатлеть момент опасного сближения. Судя по сделанным дроном кадрам, он действительно находился в опасной близости от воздушного судна, заходившего в тот момент на посадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637955" frameborder="0"></iframe> Появилось видео опасного сближения дрона с самолетом в США.

По словам авиаэкспертов, последствия столкновения БПЛА с лайнером могли быть самыми тяжелыми, сообщает телеканал LasVegasNow. Кстати, по факту случившегося Федеральное управление гражданской авиации США уже начало расследование.

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года в Аргентине пассажирский самолет действительно столкнулся с дроном. Однако тогда все обошлось: никто не пострадал. В результате того происшествия воздушное судно получило небольшие повреждения.