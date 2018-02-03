СМИ узнали, что на самом деле швейцарский суд не отклонял иски российских олимпийцев

3 Февр. 2018 2018-02-03T15:11:04+03:00

Решение по нашим спортсменам о допуске на Олимпиаду 2018 вынесут в понедельник

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Федеральный суд Швейцарии, как оказалось, на самом деле не выносил еще иска по делам шести российских спортсменов. Они ранее не получили приглашений на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан из-за ранее полученных дисквалификаций за допинг.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", решение по нашим спортсменам будет озвучено в понедельник, 5 февраля. В суде находятся дела биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова, конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, прыгуна Дмитрия Васильева и Татьяны Бородулиной, представляющей шорт-трек.

Заминка вызвана тем, что от МОК ждут ответа, почему же чистые спортсмены, уже отбывшие наказания, не могут отправиться на Олимпиаду в Пхенчхан. Игры в Южной Корее, напомним, пройдут с 9 по 25 февраля.

Напомним, что еще сегодня, 3 февраля, МОК объявил о том, что рассмотрит дела 15 россиян на предмет отправки приглашений на Олимпиаду 2018. Ранее они были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне.