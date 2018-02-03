СМИ узнали, что на самом деле швейцарский суд не отклонял иски российских олимпийцев
Федеральный суд Швейцарии, как оказалось, на самом деле не выносил еще иска по делам шести российских спортсменов. Они ранее не получили приглашений на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан из-за ранее полученных дисквалификаций за допинг.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", решение по нашим спортсменам будет озвучено в понедельник, 5 февраля. В суде находятся дела биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова, конькобежцев Павла Кулижникова, Дениса Юскова, прыгуна Дмитрия Васильева и Татьяны Бородулиной, представляющей шорт-трек.
Заминка вызвана тем, что от МОК ждут ответа, почему же чистые спортсмены, уже отбывшие наказания, не могут отправиться на Олимпиаду в Пхенчхан. Игры в Южной Корее, напомним, пройдут с 9 по 25 февраля.
Напомним, что еще сегодня, 3 февраля, МОК объявил о том, что рассмотрит дела 15 россиян на предмет отправки приглашений на Олимпиаду 2018. Ранее они были оправданы Спортивным арбитражным судом в Лозанне.