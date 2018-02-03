2018-02-03T15:21:04+03:00
Общество

СКР предложил изменить порядок усыновления детей

Поводом для подобной инициативы стали участившиеся случаи насилия со стороны приемных родителей
Дарья ИВАШКИНА
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Следственный комитет России (СКР) предложил изменить порядок усыновления детей из-за участившихся случаев насилия со стороны опекунов.

«Назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними», - сказала представитель СКР Светлана Петренко «Интерфаксу».

По ее словам, нынешние процедуры требуют детального анализа. При этом пресс-секретарь Следственного комитета не исключила «совершенствования или переработки действующего порядка».

Поводом для подобных заявлений стало задержание в Подмосковье опекунов по подозрению в покушении на убийство трехлетнего ребенка. Как выяснилось, на днях 37-летний мужчина и 33-летняя женщина вызвали скорую помощь из-за «внезапного приступа у ребенка». В результате малыша доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами и кому.

Кстати, в мае 2017 года жуткий случай произошел на Кузбассе. Там приемные родители взяли детей ради денег, а потом убили их.

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