3 Февр. 2018 2018-02-03T15:26:27+03:00

Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: скриншот с видео

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Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко зачитал на своем канале в Youtube комментарий комика Семена Слепакова, посвященный конфликту Шевченко с тележурналистом Николаем Сванидзе.

В своем обращении Шевченко поблагодарил комика и отметил, что «просто не может не зачитать текст Слепакова под камеру».

Напомним, потасовка между Шевченко и Сванидзе разгорелся в прямом эфире из студии Радио «Комсомольская правда». Журналисты оживленно спорили, обсуждая Иосифа Сталина, однако в какой-то момент словесная перепалка перешла в кулачный бой.

Позже Слепаков прокомментировал драку журналистов, опубликовав по ее мотивам мини-рассказ в стиле голливудских боевиков 80-х. Помимо Шевченко и Сванидзе, действующими лицами выступили и другие видные деятели отечественной журналистики.

Зачитав рассказ, Шевченко добавил, что с огромным удовольствием имеет дело с «людьми и со страной, которая способна смеяться сама над собой».

Шевченко читает Слепакова #разборкавстилекунгфу .

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Разборка в стиле кунг-фу

Семен СЛЕПАКОВ

...Сванидзе понял, что противник намного сильнее и справиться с ним голыми руками невозможно. Но и проглотить обиду он тоже не мог. Шевченко стоял напротив, упиваясь легкой победой и безнаказанностью. Его наглое лицо расплылось в надменной улыбке. Сванидзе огляделся. На столе, прямо перед микрофоном стояла бутылка «Ессентуки-4». Ессентуков в ней почти уже не было. Внезапно в немолодом журналисте с немецким отчеством взыграла горячая грузинская кровь. (подробности)