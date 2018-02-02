Разборка в стиле кунг-фу

2 Февр. 2018 2018-02-02T22:32:31+03:00

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...Сванидзе понял, что противник намного сильнее и справиться с ним голыми руками невозможно. Но и проглотить обиду он тоже не мог. Шевченко стоял напротив, упиваясь легкой победой и безнаказанностью. Его наглое лицо расплылось в надменной улыбке. Сванидзе огляделся. На столе, прямо перед микрофоном стояла бутылка «Ессентуки-4». Ессентуков в ней почти уже не было. Внезапно в немолодом журналисте с немецким отчеством взыграла горячая грузинская кровь.

Он схватил бутылку за горлышко и ударил ей по краю стола. Раздался звон, и в руке у Сванидзе оказалась стеклянная «розочка» с острыми краями. «На, ссска!» - вырвалось откуда-то из глубины Сванидзе, и рука сама нанесла удар. Шевченко смотрел как на его рубахе медленно расплывается кровавое пятно. Из рваного пореза на животе выглядывало что-то розовое. Опытным взглядом журналиста, бывавшего в горячих точках, Шевченко определил, что это – его кишки. Истошные вопли журналистки КП подтвердили опасения.

На самом деле спорщиков в студии Радио "КП" вовремя разнялиФото: скрин с видео

Шевченко не мог поверить в то, что Сванидзе решился на такое – «посадить на перо» коллегу по цеху. Но времени на осознание этого вопиющего факта у Шевченко не было – отдышавшись, Сванидзе готовился нанести второй удар – на этот раз смертельный. Он метил в горло. Выверенным движением, Шевченко отклонился от «розочки». Острое стекло просвистело в нескольких миллиметрах от его шеи. Сванидзе подался вперед, влекомый весом своего немолодого начитанного тела. Более ловкий и подготовленный Шевченко перехватил руку Сванидзе и, согнув ее в локте несколько раз ткнул того в горло его же оружием. Сванидзе сразу понял, что все кончено.

«Вести», «Зеркало», «Суд времени» - вся жизнь пронеслась перед глазами мэтра российской журналистики. Шевченко отпустил руку, и Сванидзе упал на холодный и не очень чистый пол радиостудии комсомолки. Шевченко плюнул сверху. В целом он чувствовал себя сносно, если не считать порезов и звона в ушах от криков журналистки КП. Жизненно важные органы не задеты – подумал Шевченко – Сванидзе как в журналистике, так и в драке никогда не мог докопаться до сути.

Сейчас поеду в больничку и там меня подлатают – решил Шевченко и направился к выходу, но вдруг дверь с шумом распахнулась и Шевченко застыл. На пороге стоял Познер. Он был как всегда элегантен и улыбался какой-то недоброй улыбкой.

«Владимир Владимирович, а вы что здесь делаете?» - не понимая, поинтересовался Шевченко. «I came to kill you» - ответил Познер на блестящем английском и закрутил в голову Шевченко вертуху. Перед глазами Шевченко мелькнул ярко-красный носок за сто долларов, а затем в голове помутнело, и он потерял равновесие. Познер тут же оказался рядом и взял Шевченко на удушающий. Он испытывал тот самый эсхатологический восторг, о котором недавно спорил со Шнуром. Старик был в великолепной физической форме, и Шевченко понял, что это доброе лысое лицо – последнее, что он видит в своей жизни.

Уходя, Максим вдруг обрадовался, что скоро встретится со Сталиным, но тут же испугался, будет ли Сталин так же рад ему, как Сталину – Максим. Конечно, будет – устав, решил Шевченко и с облегчением перестал дышать. Почувствовав, что Шевченко обмяк, Познер ослабил хватку. Отняв жизнь у более молодого коллеги, он чувствовал себя так, словно сила Шевченко частично передалась ему. А, может быть, и не фигня все эти истории с поеданием сердца врага – подумал Познер и посмотрел на остывающего Шевченко, но тут же остановил себя – сегодня вечером он шел на ужин в ресторан «Палаццо Дуккале», и не хотел перебивать аппетит.

Внезапно за спиной Познера послышались шаги. Познер повернулся и увидел на пороге Соловьева и Киселева. «Привет, Володенька» - сказал Киселев. «Для вас я Владимир Владимирович» - холодно ответил Познер. «Владимир Владимирович для нас только один», - хором сказали Киселев с Соловьевым, и в руках у Соловьева мелькнула катана. Сначала Познеру показалось, что ничего не изменилось – он так же как раньше стоял напротив ненавистных ему коллег, позорящих журналистику. «Пронесло», - подумал Познер и тут же распался пополам, даже не успев придумать, что скажет Богу, когда перед ним окажется. Соловьев и Киселев переглянулись. Им хотелось сказать друг другу что-то очень нежное. Возможно даже слиться в поцелуе. Они оба это поняли и застеснялись, не зная как быть - ведь, в студии шла ютьюб-трансляция. Но в этот момент окна со звоном рассыпались, и в помещение влетели Венедиктов, Латынина, Шендерович и Бунтман.

Драка Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" взбудоражила обществоФото: скрин с видео

В руке Венедиктова был мачете, Латынина сжимала огромный топор и была похожа на рыжего викинга. Шендерович и Бунтман стояли с бейсбольными битами и заметно нервничали. «Четверо на двоих? Разве это честно?» - поинтересовался Соловьев. «Не отвечайте, ребята» - сказал своим Венедиктов – сейчас втянемся в дискуссию и до утра не закончим. Мы же такие. Валим этих пупсиков».

«Еще посмотрим кто здесь пупсики» - произнес звонкий женский голос, и все увидели Маргариту Симоньян, а рядом Андрея Колесникова, Тину Канделаки и столпившихся в дверях человек сорок журналистов «Лайфньюз», «Первого», «России» и «Звезды», одетых в кимоно. «Не так быстро» - сказал непонятно откуда взявшийся Василий Уткин и, сделав шаг в сторону, открыл Леонида Парфенова, Ксению Собчак и еще десятка три ребят и девчонок с «Дождя», «Медузы» и «Эха Москвы». Они напряженно сжимали в руках кастеты, арматурины и велосипедные цепи. Среди них Соловьев заметил Олега Кашина с нунчаками. «Ну, ты-то куда? Мало тебе?» - спросил Соловьев. «Хватит болтать» - неожиданно для себя взвизгнул Кашин, в двух словах перечеркнув весь смысл своего существования. «Да, пожалуйста» - мрачно отозвался внезапно оживший Шевченко, и ударил Кашина по голове тяжелой призовой статуэткой, которой, очевидно, на радиостанции очень гордились. Кашин помрачнел и упал. Притихшая было журналистка КП снова истошно завопила. Шевченко приложил статуэткой и ее, и осыпался на пол, ибо силы его покинули. И тогда началось.

Дрались жестоко, снимая все накопившееся за долгие годы напряжение, решая грубой силой все вопросы, которые в мирной дискуссии решить не удалось. Реки крови текли по студии "Комсомолки". Все смешалось – летящая по воздуху отрубленная нога Соловьева, перекошенное от ярости и удивления лицо Парфенова, который вырвал сердце Киселеву и внезапно обнаружил, что это – радиопередатчик, катящаяся голова Ирады Зейналовой, чье выражение лица даже в этот момент не утратило участливой актуальности. Лежащий в углу глаз Венедиктова, который ловко выковыряла Катя Стриженова, словно скрытая камера наблюдал за тем, как Василий Уткин впился зубами в бедро Канделаки, одновременно утоляя голод и жажду мести. Канделаки выла, понимая, что Уткин портит не только ногу, но и будущие фото в инстаграме. Журналисты «Лайфа» безжалостно отнимали у врагов название своего ресурса. Откуда-то взявшийся Юрий Дудь, ловко орудовал заточенной саперной лопаткой времен первой чеченской. Дудь выпросил лопатку у Шевчука и теперь представлял, что он - Данила Багров, а студия "Комсомолки" - это Ханкала. Увлекшиеся дракой журналисты, даже не знали, что только что на подъезде к студии ОМОН задержал Алексея Навального…

Вскоре все было кончено. В живых не осталось никого. Когда стих последний стон Дмитрия Быкова, дверь открылась и в студию вошли трое в черных одеждах. Их лица были скрыты капюшонами. «Ну, вот, - сказал один из них, - и где мы теперь возьмем новые СМИ?» «А зачем нам СМИ, Дмитрий Анатолич, - сказал другой, - народу и так всё ясно. Правда, Дмитрий Сергеевич?» «Правда, Владимир Владимирович, - ответил третий, - а прессе что сказать? А-а-а, точно - тут же осекся он. «Вот видите, как удобно, - сказал тот, кого называли Владимиром Владимировичем, - пойдемте работать. У нас выборы на носу». И они ушли, спокойно переступив через Сванидзе, так же, как когда-то через саму идею либерализма.

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