2018-02-03T15:37:30+03:00
Политика

Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины

Посольство РФ попросило обеспечить необходимые меры безопасности во время голосования российских граждан
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории УкраиныМосква уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Изменить размер текста:

Российское посольство на Украине уведомило Киев об открытии четырех избирательных участков на территории страны для обеспечения участия граждан РФ на президентских выборах в марте этого года.

Соответствующая нота была направлена в МИД Украины.

«Наше посольство направило в украинский МИД ноту, в которой проинформировало, что в связи с выборами просит открыть четыре участка для проведения голосования гражданами РФ, которые находятся на Украине, на выборах президента России 18 марта», - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы диппредставительства.

Также посольство поросило Киев обеспечить надлежащие меры безопасности во время голосования.

Отмечается, что избирательные участки будут открыты в российском посольстве в Киеве, а также в генконсульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательные участки откроются в более чем 145 странах мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве в субботу выпало рекордное количество снега
Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться
Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину
Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн
Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе
Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе
Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне
Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ
Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки
Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы
СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате
В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку
В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США
Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду
Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации
Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей
Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве
В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда»
СКР предложил изменить порядок усыновления детей