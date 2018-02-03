Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Российское посольство на Украине уведомило Киев об открытии четырех избирательных участков на территории страны для обеспечения участия граждан РФ на президентских выборах в марте этого года.
Соответствующая нота была направлена в МИД Украины.
«Наше посольство направило в украинский МИД ноту, в которой проинформировало, что в связи с выборами просит открыть четыре участка для проведения голосования гражданами РФ, которые находятся на Украине, на выборах президента России 18 марта», - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы диппредставительства.
Также посольство поросило Киев обеспечить надлежащие меры безопасности во время голосования.
Отмечается, что избирательные участки будут открыты в российском посольстве в Киеве, а также в генконсульствах во Львове, Одессе и Харькове.
Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательные участки откроются в более чем 145 странах мира.