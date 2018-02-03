Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины

3 Февр. 2018 2018-02-03T15:37:30+03:00

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Российское посольство на Украине уведомило Киев об открытии четырех избирательных участков на территории страны для обеспечения участия граждан РФ на президентских выборах в марте этого года.

Соответствующая нота была направлена в МИД Украины.

«Наше посольство направило в украинский МИД ноту, в которой проинформировало, что в связи с выборами просит открыть четыре участка для проведения голосования гражданами РФ, которые находятся на Украине, на выборах президента России 18 марта», - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы диппредставительства.

Также посольство поросило Киев обеспечить надлежащие меры безопасности во время голосования.

Отмечается, что избирательные участки будут открыты в российском посольстве в Киеве, а также в генконсульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательные участки откроются в более чем 145 странах мира.