2018-02-03T16:57:44+03:00
Спорт

Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду

В списке находятся 13 действующих атлетов и 2 тренера
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments7
Глава минспорта РФ Павел Колобков.Глава минспорта РФ Павел Колобков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение МОК рассмотреть вопрос о возможном приглашении еще 15 россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Об этом стало известно в субботу, 3 февраля, после окончания заседания исполкома МОК.

- Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии. Рассчитываем на вынесение вердикта до старта Игр, - заявил Павел Колобков в интервью ТАСС.

Напомним, что в четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, которые были ранее отстранены от Олимпиад. Из их числа Олимпийский комитет России выбрал 15 человек с просьбой направить приглашения на Игры 2018. Реакция от МОК последовала лишь спустя пару дней.

Всего же на этой Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля, на данный момент ожидается участие 168 россиян.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ума Турман обвинила в домогательствах Харви Вайнштейна
Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" может вернуться
Немецкие депутаты, приехавшие в Крым, не боятся запрета на въезд на Украину
Эрдоган анонсировал скорое наступление турецких войск на Африн
Минобороны опубликовало видео удара по боевикам, сбившим Су-25 ВКС РФ в Идлибе
Сирийские курды выразили соболезнования в связи с гибелью российского летчика в Идлибе
Российский и турецкий лайнеры допустили опасное сближение во время посадки в аэропорту Стамбула
Главред «Спаса» опроверг слухи о том, что директор телеканала избил сотрудника
Британские власти заставят богатых иностранцев объяснить свою шикарную жизнь в Лондоне
Российские военные нанесли удар по району в сирийском Идлибе, где был сбит Су-25 ВКС РФ
Трамп: Расследование «российского дела» - это позор для Америки
Немецкая контрразведка обвинила посольство КНДР в покупке оборудования для ядерной программы
СМИ: Боевики сбили военный самолет в Идлибе
СМИ: Шведская служба госбезопасности прекратила наблюдение за стокгольмским террористом за три месяца до атаки
СМИ: Итальянские полицейские задержали стрелявшего по прохожим в Мачерате
В РПЦ раскритиковали идею приравнять сожительство к официальному браку
В МИД РФ разочарованы антироссийской риторикой в новой ядерной стратегии США
Шаманов: Новая ядерная стратегия США угрожает глобальной безопасности
Кирсан Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации
Во Львовской области протестующие заблокировали два КПП на границе с Польшей
Радикалы блокировали Десятинный монастырь в Киеве
В итальянской Мачерате неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля
Москва уведомила Киев об открытии 4 избирательных участков на территории Украины
Шевченко зачитал пост Слепакова о «разборке в стиле кунг-фу» в студии Радио «Комсомольская правда»
СКР предложил изменить порядок усыновления детей