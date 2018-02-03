Министр спорта РФ заявил, что рассчитывает на скорое рассмотрение дел о допуске 15 спортсменов на Олимпиаду

3 Февр. 2018 2018-02-03T16:57:44+03:00

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение МОК рассмотреть вопрос о возможном приглашении еще 15 россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Об этом стало известно в субботу, 3 февраля, после окончания заседания исполкома МОК.

- Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии. Рассчитываем на вынесение вердикта до старта Игр, - заявил Павел Колобков в интервью ТАСС.

Напомним, что в четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, которые были ранее отстранены от Олимпиад. Из их числа Олимпийский комитет России выбрал 15 человек с просьбой направить приглашения на Игры 2018. Реакция от МОК последовала лишь спустя пару дней.

Всего же на этой Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля, на данный момент ожидается участие 168 россиян.