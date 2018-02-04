2018-02-04T07:18:36+03:00
Происшествия

Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»

Как отметил экс-командующий Балтийским флотом, субмарина могла разрушиться под давлением воды
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Подводная лодка «Сан-Хуан»Подводная лодка «Сан-Хуан»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев оценил шансы найти обломки аргентинской субмарины «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года, когда шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

По мнению адмирала, шансы минимальны, ведь подводная лодка могла затонуть на глубине более шести тысяч метров и под давлением воды разрушиться. «На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды», - приводит слова экс-командующего Балтийским флотом РИА Новости.

Как заметил Валуев, предположительно, на борту подлодки произошел взрыв, который привел к разрушению ее корпуса. Затем же субмарина, потеряв продольную остойчивость, очень быстро пошла на дно.

Напомним, ранее появилась информация, что ЧП с «Сан-Хуан» могло произойти на границе шельфовой зоны, за которой начинается резкий обрыв, уходящий на глубину около шести тысяч метров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бизнес-омбудсмен: Путину передан список предпринимателей, желающих вернуться из Лондона
В Москве из-за сильного снегопада погиб человек
В японском парламенте проведут учения на случай падения ракеты КНДР
В США признали преимущество России по системам ПВО и высокоточному оружию
Томас Бах: "В Пхенчхане не будет никакого перераспределения медалей Сочи-2014"
После решения CAS по русским спортсменам Томас Бах призвал реформировать суд
МЧС предупредило москвичей об очень сильном снеге и ветре до 20 м/с
В Москве за сутки выпало более 60% месячной нормы осадков
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ
Упавшее дерево на 40 минут остановило движение на Филевской линии московского метро
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 90 рейсов из-за снегопада
Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье
СМИ: Япония попросит США и Южную Корею возобновить совместные учения
Пушков назвал требование Украины лишить Россию права на вето «глупой затеей»
Миллиардер Баффет спустил на воду новый боевой корабль ВМС США
Ким Чен Ын покатал супругу на новеньком троллейбусе по ночному Пхеньяну
КНР раскритиковала новую ядерную доктрину США
Субботний снегопад в Москве установил абсолютный рекорд
Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока