Российский адмирал оценил шансы найти обломки подлодки «Сан-Хуан»

4 Февр. 2018 2018-02-04T07:18:36+03:00

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Бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев оценил шансы найти обломки аргентинской субмарины «Сан-Хуан», которая перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года, когда шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

По мнению адмирала, шансы минимальны, ведь подводная лодка могла затонуть на глубине более шести тысяч метров и под давлением воды разрушиться. «На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды», - приводит слова экс-командующего Балтийским флотом РИА Новости.

Как заметил Валуев, предположительно, на борту подлодки произошел взрыв, который привел к разрушению ее корпуса. Затем же субмарина, потеряв продольную остойчивость, очень быстро пошла на дно.

Напомним, ранее появилась информация, что ЧП с «Сан-Хуан» могло произойти на границе шельфовой зоны, за которой начинается резкий обрыв, уходящий на глубину около шести тысяч метров.