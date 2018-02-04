Япония предложит России план модернизации инфраструктуры Владивостока

4 Февр. 2018 2018-02-04T07:26:42+03:00

План включает в себя внедрение японских технологий в регулировании движения транспорта

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План модернизации городской инфраструктуры Владивостока намерена предложить Япония России. Он касается налаживания движения транспорта, обустройства туристических объектов и районов вокруг железнодорожных станций.

Документ разработан в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае и будет передан на рассмотрении российской стороны уже в скором времени. Модернизация подразумевает внедрение японских технологий, в том числе интеллектуальной системы сигналов движения, которая поможет уменьшить перегрузку путей, а также технологии ремонта старых канализационных труб без необходимости проведения земляных работ, пишет Nikkei.

Предложение Токио подготовлено в рамках плана экономического сотрудничества двух стран из восьми пунктов. Так японская сторона надеется добиться более благосклонной позиции России по переговорам о южных Курильских островах, на которые Япония продолжает претендовать.